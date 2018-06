München (dpa) - Zum ersten Mal seit ihrer Hochzeit sind die schwedische Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel zu Besuch in Deutschland. Den ersten Besuch statteten sie der Stadt ab, in der Victorias Eltern - König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia - sich einst kennenlernten: München. Fast 40 Jahre danach schüttelte ihre Tochter in der bayerischen Landeshauptstadt in einem zartrosa Kleid Hände, lächelte und winkte. Eine alte Dame überreichte ihr einen Blumenstrauß in den schwedischen Landesfarben blau und gelb. Ihr Ehemann Daniel hielt sich dezent im Hintergrund.

