New York (dpa) - Er ist der große Verwandlungskünstler unter den Popstars, ein Chamäleon: Bob Dylan hat sich in fast allen Sparten der Muse versucht und dafür die höchsten Preise einkassiert. Nur der Nobelpreis für seine Poesie blieb dem Amerikaner bisher versagt.

Auch mit einer Gemäldeausstellung in der dänischen Nationalgalerie fiel der Maler Bob Dylan bei der Kunstkritik in Ungnade: «Ordinär». Dafür schreibt er nun Bücher: Ein US-Verlag will sechs Bände von ihm herausgeben. Zuvor aber feiert das Allroundgenie allerdings noch einen runden Geburtstag: Heute (24. Mai) wird Dylan 70. Bald darauf startet er zu einer Europa-Tournee und tritt dabei zum Beispiel auch in Mainz und Hamburg auf.

Dylan tut seit jeher das, was man am wenigsten von ihm erwartet. Erst war er ein Folksänger mit Mundharmonika, dann griff er zur E-Gitarre, was manche Fans mit «Judas»-Rufen quittierten. Erst gab er mit seinen Protestsongs («Blowin' In The Wind») der 68er Generation eine Stimme, dann bekehrte er sich zum Christentum und nahm nur noch Gospelsongs auf. Gegen Schubladen-Denken hat Bob Dylan sich immer gewehrt, er wollte seinen eigenen Weg gehen, «Like A Rolling Stone».

Nach dem zeitweiligen Verlust seiner Stimme schon abgeschrieben und von den Kritikern für verrückt erklärt, brachte er in den 90ern wieder Alben heraus, die einhellig als Meisterleistung gefeiert wurden. «Time Out Of Mind» brach 1997 endgültig das Eis. Seitdem ist er wieder fest für die Top Ten gebucht. Mit seinem Studioalbum «Modern Times» schaffte es der Musiker 2006 erstmals nach 30 Jahren auf Platz eins der Charts - ein beispielloses Comeback.

Seit 1988 befindet er sich zudem auf einer «Never Ending Tour» mit bisher mehr als 2000 Konzerten in aller Welt. Außer den Namen seiner Musiker sagt Dylan bei den Auftritten in der Regel kein Wort. Dass die einstige Kultfigur der Woodstock-Generation im April auch in China auftrat und noch dazu die Überprüfung des Programms zuließ, nahmen ihm Menschenrechtler schwer übel.

«Ich weiß mittlerweile, dass ich Dylan nie verstehen werde», sagt die frühere «Königin der Folkbewegung», Joan Baez (70), die ihn Anfang der 60er Jahre bekannt gemacht hatte. «Das gilt allerdings auch für andere, einschließlich seiner selbst.» In Anlehnung an ein Zitat von Bert Brecht hat Dylan einmal gesagt: «Wer immer es ist, den ihr sucht, ich bin es nicht.»

Seine Rätselhaftigkeit ist sicherlich einer der Gründe dafür, warum Dylan bereits zu Lebzeiten ein bevorzugtes Studienobjekt für Musik- und Sprachwissenschaftler, Soziologen und Historiker ist. Jedes Jahr wird er auf einem internationalen Dylanologen-Kongress unter die Lupe genommen. Einig sind sich die Experten nur darin, dass Dylan der bekannteste unbekannte Star der westlichen Welt ist.