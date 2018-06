Inhalt Seite 1 — Dax klettert dank abnehmender Sorgen ins Plus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch weiter stabilisiert. Der Dax kletterte nach schwachem Start nach oben und schloss mit plus 0,28 Prozent bei 7170,94 Punkten nahe dem Tageshoch von 7183 Punkten.

Im frühen Geschäft war der Leitindex wegen einer schwachen Vorgabe der Wall Street und eines etwas enttäuschenden Konsumklima-Barometers bis auf 7071 Punkte gefallen. Der MDax mittelgroßer Werte verlor 0,10 Prozent auf 10 632,58 Punkte, der TecDax stieg mit 0,01 Prozent ins Plus auf 898,35 Punkte.

Händler verwiesen auf abnehmende Sorgen um die Eurozone. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hält 2012 eine Rückkehr Griechenlands zu nachhaltigem Wachstum für möglich. Zudem beurteilt die OECD die Wachstumsaussichten im Euroraum und den USA günstiger als noch vor sechs Monaten. Sorgen um die Schuldenkrise und die Konjunktur hatten zuletzt die negative Stimmung an den Börsen geprägt. Kapitalmarktstratege Oliver Roth von Close Brothers Seydler sagte: «Die Profis kaufen schon wieder, denn es gibt weiterhin keine vernünftige Anlagealternative zur Aktie.»

Tagessieger im Dax waren die Aktien der Commerzbank mit einem satten Aufschlag von 6,08 Prozent auf 3,209 Euro. Händler verwiesen auf positive Analystenkommentare, die eine Kursreaktion auf die jüngste Talfahrt wegen der umfangreichen Kapitalerhöhung der Bank ermöglichten.

Positiv wirkte auch eine Studie der Ratingagentur Fitch, sagte ein Händler. Demzufolge dürften die deutschen Banken nicht über ihre Engagements in den Randländern der Eurozone Griechenland, Portugal und Irland stolpern. Deutsche-Bank-Titel gewannen 1,63 Prozent auf 41,120 Euro.

Fester tendierten auch Versorgerwerte dank der Diskussion um die Atomsteuer. Eon-Papiere verteuerten sich als zweitbester Dax-Wert um 2,26 Prozent auf 20,120 Euro, RWE gewannen 1,90 Prozent auf 41,485 Euro. Im Zuge des Atomausstiegs erwägt die Regierung ein Aus für die Brennelementesteuer, wie die Deutsche Presse-Agentur dpa aus Koalitionskreisen erfuhr. Laut «Financial Times Deutschland» könnte die Regierung die Atomkonzerne so besänftigen, damit sie Geld für Investitionen in alternative Energiequellen freimachen. Auch Lufthansa-Papiere erholten sich trotz der Flugausfälle wegen der Vulkanaschewolke um 1,11 Prozent auf 14,970 Euro. Mittlerweile entspanne sich die Lage bereits wieder, sagten Börsianer.

In Europa und den USA stabilisierten sich die Börsen ebenfalls. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,58 Prozent höher bei 2816,84 Punkten. Auch in Paris und London beendeten die Aktienmärkte ihre Sitzung etwas fester. An New Yorker Börse lag der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss ein Drittel Prozent höher.