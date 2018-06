Rio de Janeiro (dpa) - Der Schauspieler und Frauenschwarm Antonio Banderas kann nicht nur charmant sein, sondern auch exzellent kochen. Das stellte der 50-jährige Spanier beim Live-Gastauftritt in einer Sendung des brasilianischen TV-Senders Globo unter Beweis.

Er zeigte der Moderatorin Ana Maria Braga, wie man sein Rezept für das spanische Nationalgericht Paella zubereitet. «Ich koche immer sonntags für meine Freunde und die Familie», verriet Banderas, der von den Filmfestspielen in Cannes nach Rio kam.

Überschäumende Komplimente machte er der US-Schauspielerin Melanie Griffith (53), mit der er seit über 15 Jahren verheiratet ist. «Sie ist eine großzügige Frau, stark und verletzlich zur gleichen Zeit. Eine wundervolle Mutter und eine spektakuläre Geliebte. Sie hat viel Sinn für Humor. Ich könnte nicht mit jemandem leben, der keinen Sinn für Humor hat», sagte Banderas.

Mit der Moderatorin plauderte er auch über plastische Chirurgie. Er habe das nie gemacht. «Ich weiß, einige finden das gut für sich, ich aber nicht für mich.»

Der Spanier war am Montagabend in Brasilien angekommen. Bei einem Hubschrauberflug sah er sich am Dienstag Rio von oben an. Es sei sehr beeindruckend, das Wahrzeichen der Stadt am Zuckerhut, die Christus-Erlöser-Statue auf dem Corcovado-Berg zu sehen. «Es ist, als würde er die Stadt umarmen. Auch wenn man ihn schon oft auf Bildern und in Filmen gesehen hat, es ist nicht das gleiche, wenn man ihn live erlebt», schwärmte Banderas, der in Brasilien sein neues Parfüm und eine Ausstellung mit eigenen Fotos präsentiert.

Globo-Sendung «Mais Você»