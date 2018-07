New York (dpa) - Komplett berauscht hat Schauspielerin Estella Warren («Planet der Affen») in Kalifornien drei Autos demoliert, einen Polizisten getreten und ist vom Polizeirevier geflohen.

In der Nacht zu Dienstag sei die 32-Jährige in Los Angeles wegen Fahrerflucht verhaftet worden, meldete das Onlineportal «tmz.com» weiter. Unklar war allerdings noch, was den Rausch ausgelöst hatte. Nach ersten Berichten könnte die 32-Jährige sowohl Alkohol getrunken als auch Rauschgift konsumiert haben. Nach Polizeiangaben wurde eine Kaution von 100 000 Dollar (71 000 Euro) angesetzt.

tmz.com