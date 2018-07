Inhalt Seite 1 — Chefinnen bei SAP dringend gesucht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mannheim/Walldorf (dpa) - Jede vierte Führungsposition bei Europas größtem Softwarehersteller SAP soll in sechs Jahren mit einer Frau besetzt sein. «Wir wollen unsere Frauenquote im Management von derzeit 18 Prozent jedes Jahr um einen Prozentpunkt steigern».

Das sagte SAP-Personalchefin Angelika Dammann der Nachrichtenagentur dpa. «Im Jahr 2017 wollen wir dann 25 Prozent erreicht haben.» SAP-Co-Chef Jim Hagemann Snabe versprach am Mittwoch auf der Hauptversammlung in Mannheim: «Wir werden Frauen mit hohem Potenzial gezielt weiter entwickeln und fördern.»

Helfen sollen auch ein frauenfreundliches Image und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dammann kündigte an, das Umfeld für Frauen weiter zu verbessern. «Ich denke, wir können da noch innovativer, noch mutiger sein.» Flexibles Arbeiten und Jobsharing seien zum Beispiel im Führungsbereich sehr wichtige Werkzeuge.

Aber auch die Frauen selbst sind gefragt: «Für Frauen ist es wichtig, sich mehr ins Spiel zu bringen und sich mehr zuzutrauen», sagte die Managerin, die im vergangenen Jahr als erste Frau den Sprung in den SAP-Vorstand schaffte. Bei SAP arbeiten weltweit mehr als 53 500 Mitarbeiter, knapp 30 Prozent davon sind Frauen.

Herbe Kritik der Aktionäre musste SAP indes für seine Strategie im milliardenschweren Rechtsstreit mit dem Erzrivalen Oracle einstecken. Europas größter Softwarehersteller war im vergangenen November von einem Geschworenengericht in den USA wegen Datendiebstahls zu einer Schadenersatzzahlung von umgerechnet rund einer Milliarde Euro verurteilt worden. Aktionärsvertreter warfen der SAP-Führung vor, sie habe dieses Risiko nicht ernst genug genommen und lange nicht ausreichend Geld zur Seite gelegt.

Aufsichtsratschef und SAP-Mitbegründer Hasso Plattner nahm die Führungsriege in Schutz. Eine vom Aufsichtsrat angestoßene und derzeit noch laufende Untersuchung bei SAP soll Licht in den Fall bringen. Bisher sei kein Fehlverhalten des Vorstandes festgestellt worden, sagte Plattner. Die Untersuchung soll in einigen Monaten abgeschlossen sein.

SAP hatte zugegeben, dass die Mitarbeiter der mittlerweile geschlossenen US-Tochter TomorrowNow Daten geklaut hatten. Die Walldorfer hatten zunächst mit einer Schadenersatzhöhe im zweistelligen Millionen-Bereich gerechnet und entsprechend Geld zurückgelegt. Erst im Schlussquartal 2010 wurden die Rückstellungen dann massiv auf 981 Millionen Euro nach oben geschraubt.