Monte Carlo (dpa) - Michael Schumacher ist der einzige deutsche Sieger beim Formel-1-Klassiker. Insgesamt fünfmal gewann er das Rennen aller Rennen in den Häuserschluchten von Monte Carlo.

Sein bislang letzter Erfolg liegt allerdings zehn Jahre zurück. Für Schlagzeilen beim Großen Preis von Monaco war der Kerpener aber auch in der Zwischenzeit gut - wenn auch eher für negative.

Mit seinem Park-Manöver 2006 sorgte der Rekordweltmeister für einen Skandal, der sein Image vom kompromisslos kalkulierenden Steuermann bestätigte. Vor einem Jahr ließ er mit einem Last-Minute-Manöver scheinbar sein geniales altes Können aufblitzen. Schumacher hatte praktisch am Ende einer Safety-Car-Phase in letzter Sekunde den zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso im Ferrari überholt. Doch die Strafe folgte sofort: Die Rennkommissare werteten die Attacke als Regelverstoß. Ergebnis: Zwölfter statt Sechster.

Doch das war nichts im Vergleich zu Schumachers Aktion vier Jahre zuvor. In der Qualifikation hatte er seinen Ferrari in der legendären Rascasse-Kurve abgestellt. Über sieben Stunden berieten die Rennkommissare. Dann folgte das «Knöllchen» fürs Parkmanöver an einem der Knotenpunkte des ohnehin engen Stadtkurses: Zeiten gestrichen, Zurücksetzung auf den letzten Startplatz.

Im Rennen landete Schumacher nach einer bravourösen Aufholjagd noch auf dem fünften Platz. Mit seinem sechsten Sieg nach den Erfolgen 1994, 1995, 1997, 1999 und 2001 wurde es aber nichts.