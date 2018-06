Inhalt Seite 1 — Vettel will beim Glamour-Grand-Prix in Fürstenloge Seite 2 Auf einer Seite lesen

Monte Carlo (dpa) - Sebastian Vettel kennt in Monte Carlo nur ein Ziel: Der Formel-1-König will nach dem Glamour-Grand-Prix als strahlender Gewinner erstmals in die Fürstenloge. «Ein Sieg hier würde mir sehr viel bedeuten», betonte der Red-Bull-Pilot.

Zudem würde die Tatsache, dass Michael Schumacher als bislang einziger Deutscher den Klassiker gewonnen hat und das schon zehn Jahre zurückliegt, einen Triumph noch wertvoller machen. «Das wäre eine große Ehre», versicherte Vettel.

Generell ist der Weltmeister wie alle Fahrerkollegen vom Großen Preis von Monaco begeistert. «Das ist einer der Höhepunkte des Jahres», schwärmte er. «Letztes Jahr lief es hier gut für uns, und ich hoffe, dass wir wieder sehr stark sein werden.» Vettel hatte im Vorjahr den zweiten Platz hinter Teamkollege Mark Webber belegt. Es sei aber «keine Lücke», dass er hier noch nicht gewonnen habe.

Nach bislang vier Siegen in fünf Saisonläufen ist der souveräne WM-Spitzenreiter auch am Sonntag Favorit - trotz der Red-Bull-Probleme mit dem Bremsenergiesystem KERS. Aber bei keinem Rennen ist das Risiko, in die Leitplanken zu knallen, so groß wie bei der ebenso spektakulären wie gefährlichen Hatz durch die Häuserschluchten. Der dreimalige Champion Nelson Piquet verglich diesen Wahnsinn einmal mit einem «Hubschrauberflug durchs Wohnzimmer».

Nirgendwo ist die Pole Position so wichtig, da es auf dem engen Straßenkurs kaum Überholmöglichkeiten gibt. «Je besser du in der Qualifikation abschneidest, desto besser sind deine Chancen. Aber hier gab es schon viele verrückte Rennen», erklärte Vettel. Monaco sei eine absolut einzigartige Strecke und einzigartige Herausforderung. «Auf dem Kurs kann der Fahrer den Unterschied ausmachen, man braucht nicht unbedingt das schnellste Auto.»

Schumacher triumphierte im Fürstentum an der Côte d'Azur insgesamt fünfmal. Monaco zählt zu den Lieblingsrennen des Rekord-Weltmeisters aus Kerpen. «Das ist das Rennen des Jahres», wies der siebenmalige Weltmeister Monaco eine Ausnahmestellung zu. Allerdings schränkte Schumacher ein: «Der Stadtkurs ist ja schon irgendwie anachronistisch, wenn wir normalerweise so stark auf Sicherheit bedacht sind. Aber das Rennen ist so etwas Besonderes im Formel-1-Kalender: das muss einfach sein.»

Angesichts der Schwächen des Silberpfeils hat Schumacher allerdings nur geringe Chancen, mit einem weiteren Sieg mit Rekordhalter Ayrton Senna gleichzuziehen: Dem 1994 in Imola tödlich verunglückten dreimaligen Champion aus Brasilien gelangen in Monte Carlo sechs Siege. Schumacher hofft aber, dass Mercedes den leichten Aufwärtstrend von Barcelona fortsetzen kann. Er hatte in Spanien den sechsten Platz vor seinem Teamkollegen Nico Rosberg belegt.