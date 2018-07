Paris (dpa) - Mit einer kämpferischen Glanzleistung hat Julia Görges bei den French Open ein vorzeitiges Aus gerade noch abwenden können. Die 22-Jährige setzte sich in Paris gegen die Tschechin Lucie Safarova nach einer sportlichen Achterbahnfahrt mit 2:6, 7:5, 6:2 durch.

Görges erreichte damit erstmals in ihrer Tennis-Karriere beim Sandplatz-Spektakel die dritte Runde. Nach 2:01 Stunden verwandelte die deutsche Nummer zwei ihren zweiten Matchball und trifft nun auf die Siegerin des Duells zwischen der an Nummer elf gesetzten Französin Marion Bartoli und der Bulgarin Olga Goworzowa.

Mit 7:5 entschied die Siegerin von Stuttgart nach insgesamt 1:28 Stunden den zweiten Durchgang für sich und startete auch im Entscheidungssatz gleich durch. Mit einem schnellen Break brach sie den Widerstand der Tschechin und schaffte doch noch den Sprung unter die letzten 32. Ihr Jubelschrei der Freude und Erleichterung dürfte fast bis zum Eiffelturm zu hören gewesen sein.

Das Aus in der zweiten Runde kam dagegen für Qualifikantin Mona Barthel. Trotz guter Leistung im zweiten Satz verlor die 20 Jahre alte Neumünsteranerin gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa mit 0:6, 6:7 (5:7). «Ich denke, ich kann trotzdem ganz zufrieden sein. Das hat Lust auf mehr gemacht», sagte Barthel nach ihrem Debüt im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers.

Auch die Favoriten gaben sich am vierten Tag in Paris zunächst keine Blöße. Bei den Herren siegte Roger Federer gegen den Franzosen Maxime Teixeira leicht und locker mit 6:3, 6:0, 6:2. Bei den Damen zogen die Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki (6:3, 7:6 (8:6) gegen die Kanadierin Aleksandra Wozniak) und Vorjahresfinalistin Samantha Stosur (6:0, 6:2 gegen die Rumänin Simona Halep) in die dritte Runde ein.