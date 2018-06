Berlin (dpa) - Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hofft für den Länderspiel-Abschluss der Saison weiter auf Sami Khedira, muss aber auf Sven Bender verzichten.

Der Dortmunder Mittelfeldspieler musste sich einer Knieoperation unterziehen und fehlt beim Testländerspiel am Sonntag in Sinsheim gegen Uruguay sowie den EM-Qualifikationspartien am 3. Juni in Wien gegen Österreich und am 7. Juni in Baku gegen Aserbaidschan.

Wegen eines Zehenbruchs hatte schon der Münchner Bastian Schweinsteiger absagen müssen. Bei Bender war eine Kapselvernarbung am linken Knie diagnostiziert worden. In vier Wochen soll der 22-Jährige wieder ins Training einsteigen können.

Beim Testspiel gegen Uruguay wird auch Khedira (Real Madrid) nach seinem Muskelriss noch fehlen. «Ich glaube nicht, dass es bei ihm für Uruguay reicht. Wir wollen auch kein Risiko eingehen. Der Plan könnte sein, dass er nächste Woche für Osterreich bereit ist», sagte der Bundestrainer. Am Freitag versammelt Löw sein Personal in Frankfurt, bis dahin will der Bundestrainer über eine eventuelle Nachnominierung entscheiden.

«Er hat diese Woche mit Lauftraining begonnen, versucht es jetzt zu steigern», berichtete Löw über Khediras Genesungsfortschritte. «Ich habe berechtigte Hoffnungen, dass er es schaffen kann. Er will unbedingt spielen. Er hat die Verletzung soweit auskuriert, dass er zumindest auf dem Platz arbeiten kann.» Zwei oder drei Tage nach dem Treff wird die medizinische Abteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gemeinsam mit Löw entscheiden, ob der 24 Jahre alte Khedira die beiden EM-Qualifikationsspiele in Angriff nehmen soll.

Abwarten will der Bundestrainer auch bei Marco Reus, für den mit Borussia Mönchengladbach das Relegations-Rückspiel gegen den VfL Bochum anstand. Der 21-Jährige, der sich im Hinspiel eine Muskelverletzung zuzog, hatte schon zweimal eine DFB-Einladung wegen Verletzung absagen müssen. Insgesamt stehen noch 21 Spieler in Löws Aufgebot für den Länderspiel-Dreierpack zum Saisonende. Auf ein Comeback von Kapitän Michael Ballack verzichtet der DFB-Chefcoach.