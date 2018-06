Augsburg (dpa) - Der Augsburger Jazzsommer zieht zum 19. Mal international bekannte Musiker in die Stadt. Vom 13. Juli bis zum 14. August sind insgesamt 15 Konzerte geplant.

Eröffnen wird das Festival der US-amerikanische Gitarrist John Scofield mit seinem Quartett. Festivalleiter Christian Stock kündigte am Mittwoch weiter an, dass neben dem Trompeter Tom Harrell auch Ravi Coltrane in Augsburg spielen wird. Der 45-Jährige ist der Sohn des legendären John Coltrane und wie sein Vater Saxofonist.

