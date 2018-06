Los Angeles (dpa) - Tommy Lee Jones («No Country for Old Men») spielt in der Komödie «Great Hope Springs» den Ehemann von Meryl Streep («Wenn Liebe so einfach wäre», «Julie & Julia»). Die beiden Hollywood-Schauspieler verkörpern ein lange verheiratetes Ehepaar, das Probleme im Bett hat.

Um Liebe und Sex wieder auf die Sprünge zu helfen, erhalten sie eine Woche lang ein intensives Training von einem berühmten Paar-Therapeuten - gespielt von Steve Carrell («Date Night», «The Office»). Die Regie übernimmt David Frankel («Der Teufel trägt Prada», «Marley & Ich»), das Drehbuch stammt von Vanessa Taylor, berichtet das Filmfachblatt «Variety».

«Variety»