Los Angeles (dpa) - Emma Roberts («Scream 4») braucht als junges Starlet in «Celeste and Jesse Forever» dringend ein neues Image. Dadurch gibt sie in der romantischen Komödie der jungen Celeste, gespielt von Rashida Jones («Trauzeuge gesucht!»), wieder neuen Auftrieb.

Sie wohnt nach ihrer Scheidung von ihrem Mann (Andy Samberg) immer noch mit ihm im selben Haus: Beide versuchen ihre langjährige Freundschaft weiterzuführen, während sie neue Beziehungen eingehen. Weitere Rollen haben Chris Messina («Julie & Julia») als Finanzanalytiker und neuer Freund von Celeste sowie Ari Graynor («Betty Anne Waters») als ihre beste Freundin aus Uni-Tagen, die mit dem ganzen Arrangement nicht so ganz einverstanden ist, berichtet das Filmfachblatt «Variety».

«Variety»