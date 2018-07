Addis Abeba (dpa) - Die Afrikanische Union will trotz der andauernden Nato-Bombardements gegen Machthaber Muammar Al-Gaddafi eine friedliche Lösung des Konflikts in Libyen suchen. Nur eine politische Lösung könne zu dauerhaftem Frieden führen. Das sagte der AU-Kommissionsvorsitzende Jean Ping in Addis Abeba bei einem Krisentreffen der Organisation zu Libyen. An dem zweitägigen Treffen nimmt auch UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon teil.

