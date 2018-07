Bochum (dpa) - Borussia Mönchengladbach bleibt erstklassig. Der Mannschaft von Trainer Lucien Favre genügte im Relegations-Rückspiel beim Zweitliga-Dritten VfL Bochum ein 1:1 zum Verbleib im Fußball-Oberhaus. Das Hinspiel hatten die Gladbacher mit 1:0 gewonnen. In der entscheidenden Partie gingen die Bochumer vor 28 650 Zuschauern durch ein Eigentor von Havard Nordtveit in Führung. Doch Marco Reus bescherte den Gladbachern mit seinem Treffer in der 72. Minute den Klassenverbleib.

