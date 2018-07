Frankfurt/Main (dpa) - Immer mehr Flughäfen in Deutschland müssen wegen der Aschewolke aus Island Flüge streichen. Flüge nach Bremen und Hamburg konnten nicht starten, weil beide Flughäfen ihren Betrieb am Morgen einstellen mussten. In Frankfurt fielen 26 Passagierflüge aus, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. Auch Fluggäste mit Ziel Berlin müssen sich auf Ausfälle einstellen. Am Morgen wurden bereits 16 Flüge aus und in die Hauptstadt gestrichen. Alles deute darauf hin, dass der Luftraum über Berlin gegen 11.00 Uhr gesperrt werden muss, so ein Sprecher der Deutschen Flugsicherung.

