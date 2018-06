Nürnberg (dpa) - Aus Sorge vor steigenden Preisen sitzt bei den deutschen Verbrauchern das Geld nicht mehr so locker wie noch vor einigen Monaten. Vor allem steigende Öl- und Lebensmittelpreise hätten im Mai die Konsumlaune vieler Bundesbürger leicht eingetrübt; viele zögerten bei größeren Anschaffungen. Das teilte die Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg mit. Selbst der kräftige Konjunkturaufschwung in Deutschland habe daran nichts ändern können. Belastet hat das Konsumklima nach GfK-Feststellungen auch die Schuldenkrise in Griechenland, aber auch die Unruhen in Nordafrika.

