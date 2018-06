Frankfurt (dpa) - Nach der mehrstündigen Sperrung wegen der Aschewolke aus Island ist der Bremer Flughafen wieder geöffnet, der Flughafen in Hamburg soll nach Angaben der Deutschen Flugsicherung um 12.00 Uhr folgen. Die Aschekonzentration in der Luft sei nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes nicht mehr kritisch. Auch in Berlin sollen nach Einschätzung der DFS für 14.00 Uhr wieder Starts und Landungen zugelassen werden.

