Washington (dpa) - Eine neue Unwetterwarnung hat in der von einem Tornado schwer zerstörten US-Stadt Joplin Angst ausgelöst. Es wurden heftige Gewitterstürme mit der Möglichkeit eines neuen Tornados vorhergesagt. Auch in anderen Teilen der USA - von Kansas über Oklahoma und Texas bis hin nach Tennessee - droht eine ganze Serie von Wirbelstürmen. In Joplin stieg die Zahl der Todesopfer durch den Tornado auf 118. Es war der bisher tödlichste einzelne Tornado seit rund 60 Jahren. US-Präsident Barack Obama will Joplin nach der Rückkehr von seiner Europareise besuchen.

