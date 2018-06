London (dpa) - Der amerikanische Schauspieler Brad Pitt (47) bewundert seine Lebensgefährtin Angelina Jolie (35) nicht zuletzt dafür, wie souverän sie Reisen mit der ganzen Familie vorbereitet. In einem Interview mit der Boulevardzeitung «The Sun» verriet er, Jolie sei nicht zuletzt eine echte Expertin in allen Gepäckfragen.

Er sagte: «Mom ist richtig gut im Packen. Sie ist gnadenlos, sie ist wirklich, wirklich gut. Ich könnte das nicht.» Jolie habe im übrigen nicht nur sich selbst, sondern auch den Nachwuchs im Blick, dem sie strenge Anweisungen gebe. «Wir haben uns reduziert, die Kinder haben ihre eigenen Rucksäcke. Sie müssen sie selbst tragen, und wenn sie sie vergessen, dann vergessen sie sie eben.» Er fügte an: «Es geht uns gut dabei, aus dem Koffer zu leben, wir sind ein bisschen wie Nomaden.» Die Basis seiner Familie sei Los Angeles, so Pitt weiter, Frankreich solle zukünftig eine weitere Drehscheibe für Reisen in alle Welt werden.

Bericht in der «Sun»