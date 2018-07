Hamburg (dpa) - Experten haben das EHEC-Bakterium an Gurken aus Spanien nachgewiesen. Gibt es weitere Quellen? Die Zahl der Infizierten in Deutschland steigt, drei Todesfälle sind bestätigt. Der gefährliche Keim breitet sich derweil in Europa aus. Forscher haben ihn jetzt genau identifiziert.

