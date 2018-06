Inhalt Seite 1 — G8-Gipfel zwischen Stresstests und Sparversprechen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Deauville (dpa) - Als Antwort auf Fukushima machen sich die Europäer auf dem G8-Gipfel für weltweite Stresstests von Kernkraftwerken stark. Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy will schon im Juni Vorschläge für strengere Vorschriften bei einer internationalen Konferenz erarbeiten lassen.

Zu Beginn des zweitägigen Treffen im französischen Seebad Deauville sprach die Regierung die Einladung an 30 Staaten und internationale Organisationen aus, am 7. Juni in Paris zusammenzukommen. Die Ergebnisse dieses Treffens sollen in eine Sitzung der Internationalen Atomenergiebehörde zur Sicherheit der Kernkraft vom 20. bis 24. Juni in Wien einfließen.

Zur G8 gehören die USA, Kanada, Japan, Russland, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien. Die Gruppe der Acht stellt 15 Prozent der Weltbevölkerung und erwirtschaftet etwa zwei Drittel der globalen Wirtschaftsleistung. Mehr als 12 000 Sicherheitskräfte bewachen den Gipfel in der Normandie.

Auch wenn die Schwerpunkte des Gipfels die Konsequenzen aus dem Fukushima-Unglück und die Reformbewegungen in Nordafrika und der arabischen Welt sind, machte US-Präsident Barack Obama ein bemerkenswertes wirtschaftspolitisches Versprechen.

Die hoch verschuldeten USA sichern den G8-Partnern eine neue Sparpolitik zu. «Die Vereinigten Staaten werden einen klaren und glaubwürdigen Rahmen zur mittelfristigen Haushaltskonsolidierung schaffen», hieß es im Entwurf der Abschlusserklärung. Das Dokument, das noch geändert werden kann, lag der Nachrichtenagentur dpa in einer Kopie vor. Diplomaten sprachen von einem ungewöhnlichen Zugeständnis. Seit langem gibt es Druck der internationalen Partner auf Washington, das Schuldenproblem in den Griff zu bekommen.

Einen schweren Gang hatte der japanische Ministerpräsident Naoto Kan bei der ersten Arbeitssitzung. Er berichtete über die Lage in Fukushima, die der Betreiber Tepco und auch die Regierung in Tokio lange verschleiert hatten.

Nach dem verheerenden Erdbeben und einem Tsunami am 11. März im Kernkraftwerk Fukushima war es in drei von vier Blöcken zu einer Kernschmelze gekommen. Die Regierung in Tokio hatte das erst kurz vor dem Gipfel eingestanden.