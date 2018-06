Vettel-Bestzeit zum Monaco-Auftakt

Monte Carlo (dpa) - Weltmeister Sebastian Vettel hat zum Auftakt des Formel-1-Klassikers in Monte Carlo die Bestzeit erzielt. Der Heppenheimer benötigte am Donnerstag im ersten Training zum Großen Preis von Monte Carlo 1:16,619 Minuten für den 3,340 Kilometer langen Stadtkurs. Vettel war 0,113 Sekunden schneller als der zweimalige Champion Fernando Alonso im Ferrari. Auf Rang drei landete Nico Rosberg im Mercedes. Rosbergs Teamkollege Michael Schumacher konnte das Training nicht beenden. Rund acht Minuten vor Schluss krachte der Rekordweltmeister mit dem Silberpfeil in die Reifenstapel.

Zweitrunden-Aus für Mayer bei French Open

Paris (dpa) - Florian Mayer ist bei den French Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins verlor am Donnerstag in Paris gegen den kolumbianischen Qualifikanten Alejandro Falla mit 6:4, 6:7 (4:7), 1:6, 2:6 und zeigte dabei eine enttäuschende Leistung. Der 27-jährige Tennisprofi aus Bayreuth vergab im zweiten Durchgang zwei Satzbälle und war danach völlig von der Rolle. Mit Michael Berrer und Tobias Kamke sind damit nur noch zwei von 15 gestarteten deutschen Herren in Paris dabei. Tommy Haas verlor zum Auftakt der Doppel-Konkurrenz mit Philipp Petzschner gegen die Inder Mahesh Bhupathi und Leander Paes mit 6:2, 3:6, 2:6.

München 2018: Bach sieht «reale Chancen zum Sieg»

München (dpa) - Voller Optimismus blicken Münchens Olympia-Macher der Entscheidung über den Austragungsort der Winterspiele 2018 entgegen. «Das Echo auf die Präsentation in Lausanne war sehr gut. Man hat uns spüren lassen, dass unsere Bewerbung am 6. Juli reale Chancen zum Sieg hat», erklärte Thomas Bach, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), am Donnerstag in München. «Wir wollen unbedingt, dass wir die Spiele hier nach Deutschland holen», sagte Münchens Frontfrau Katarina Witt. In eineinhalb Monaten entscheidet das Internationale Olympische Komitee (IOC) im südafrikanischen Durban über den Austragungsort von Olympia 2018.

Fußball-Wettbetrüger Sapina legt Revision ein