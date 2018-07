Berlin (dpa) - Die britische Popband Duran Duran hat ihr für heute (Donnerstag) geplantes Konzert abgesagt. Sänger Simon Le Bon müsse nach einer Kehlkopfentzündung seine Stimme weiter schonen, teilte die PR-Agentur mit.

Die Gruppe sei tief enttäuscht. Das Konzert soll nun am 8. Juni im Tempodrom nachgeholt werden. Duran Duran wollte mit ihrem Auftritt im Admiralspalast die Live-Premiere ihres aktuellen Albums «All You Need Is Now» feiern.

Homepage Electronic Beats