Gelsenkirchen (dpa) - Es bleibt dabei: Eine sensationelle Wende im Tauziehen um Manuel Neuer wird es nicht geben. Der Fußball-Nationaltorhüter wird den FC Schalke 04 spätestens zum Ende der kommenden Saison verlassen.

«Er hat seine Entscheidung getroffen. Da hat sich kein neuer Stand ergeben», sagte Neuers Medienberater Bernhard Schmittenbecher der Nachrichtenagentur dpa. Neuer hatte schon vor Wochen erklärt, seinen 2012 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Somit ist der Schalker Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies auch mit seinem letzten Versuch nach dem Sieg im DFB-Pokal gegen den MSV Duisburg in Berlin gescheitert, den 25-Jährigen mit einem deutlich verbesserten Angebot doch noch zu einem Verbleib über 2012 hinaus zu bewegen.

Der Schalker Aufsichtsrat wird wohl spätestens auf seiner Sitzung am 30. Mai entscheiden, ob Neuer schon in diesem Sommer zu Bayern München darf. Dass sich das Gremium dagegen ausspricht, ist trotz des Widerstands von Tönnies («Ich bin strikt dagegen») kaum anzunehmen. Zumal Schalke-Manager Horst Heldt und Finanzvorstand Peter Peters die Transfermodalitäten mit den Bayern-Verantwortlichen bereits fest ausgehandelt haben.

Das Angebot der Münchner steht: Angeblich 18 Millionen Euro plus sieben Millionen Euro an erfolgsabhängigen Nachschlägen sind vereinbart worden. Im kommenden Jahr wäre Neuer ablösefrei.

Neuer will keinen Druck auf seinen Club ausüben und würde seinen Kontrakt auf Schalke ohne Murren erfüllen. «Das ist kein Problem», hatte Neuer bereits nach dem Pokalsieg gesagt. «Wenn Schalke darauf besteht, wird er auch die nächste Saison mit hundert Prozent Einsatz für Schalke bestreiten», betonte auch Schmittenbecher.

Die Bayern hatten schon früher mit einer Entscheidung gerechnet. Neuer sollte sich eigentlich bereits in dieser Woche in München der medizinischen Untersuchung unterziehen. Zuletzt hatte sich auch Bundestrainer Joachim Löw für eine schnelle Lösung ausgesprochen. «Natürlich wäre es gut, wenn es eine frühzeitige Entscheidung geben würde. Jetzt ist es halt eine Hängepartie», sagte Löw vor dem Treffen der Nationalelf in Frankfurt und dem Länderspiel gegen Uruguay am 29. Mai in Sinsheim.