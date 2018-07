Merkel verlangt von Bürgern Engagement für Energiewende

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bürger auf unangenehme Folgen des geplanten Atomausstiegs eingestimmt. Sie rief die Menschen zum Verzicht auf Proteste gegen den Ausbau der erneuerbaren Energien auf. Dieser werde beschleunigt und in einem Gesetz abgesichert, sagte Merkel bei einer Tagung des CDU-Wirtschaftsrats in Berlin. RWE-Chef Jürgen Großmann hatte Merkel bei der Tagung zuvor scharf kritisiert. Er warf der CDU wirtschaftliche Blauäugigkeit und Populismus vor. Er warnte die Regierung vor einem festen Ausstiegsdatum.

G8-Gipfel diskutiert über Fukushima und arabischen Frühling

Deauville (dpa) - Mit einer Diskussion über die Folgen der Nuklearkatastrophe von Fukushima startet heute der G8-Gipfel im französischen Deauville seine Arbeit. Den Staats- und Regierungschef geht es vor allem darum, weltweit schärfere Sicherheitsstandards zu setzen. Weltweit gibt es über 400 Kernkraftwerke. Ein weiteres Thema des ersten Gipfeltages ist die Sicherheit des Internets und der Kampf gegen Cyber-Kriminalität. Drittes großes Thema ist am Abend der arabische Frühling.

Washington reduziert Zahl der Diplomaten im Jemen

Washington (dpa) - Das US-Außenministerium zieht wegen der Unruhen im Jemen alle nicht unbedingt für die Arbeit seiner Botschaft in Sanaa notwendigen Mitarbeiter ab. Wie das Ministerium in Washington weiter mitteilte, sollen auch Familiengehörige der Diplomaten und andere US-Bürger das Land verlassen. Vor Reisen in den Jemen wurde gewarnt. Der Flughafen der jemenitischen Hauptstadt Sanaa ist wegen heftiger Gefechte zwischen Regierungskräften und oppositionellen Stammeskämpfern geschlossen worden. Nach BBC-Angaben wurden die Flüge nach Aden umgeleitet.

Neue Angriffe auf Tripolis