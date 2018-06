Eslohe (dpa) - Zwei Jugendliche aus Eslohe in Nordrhein-Westfalen haben sich mit Benzin überschüttet und angezündet. Dabei ist ein 16 Jahre alter Junge ums Leben gekommen. Eine 13-Jährige liegt mit schweren Verbrennungen im Krankenhaus. Sie schwebt in Lebensgefahr. Wahrscheinlich wollten sich die beiden umbringen. Warum ist noch nicht bekannt. Es ist auch unklar, in welchem Verhältnis die beiden zueinander standen. Ein Zeuge hatte die Zwei vorgestern Nachmittag gesehen und den Notruf gewählt.

