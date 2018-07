Berlin (dpa) - Eine Quelle der tödlichen EHEC-Infektionen ist gefunden: An drei Salatgurken aus Spanien hat das Hamburger Hygiene-Institut den gefährlichen Durchfall-Erreger identifiziert. Es sei nicht auszuschließen, dass auch andere Lebensmittel als Infektionsquelle infrage kommen, sagte Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks. Inzwischen ist ein dritter Todesfall in Deutschland bestätigt. Derweil breitet sich der Darmkeim in Europa aus. Fälle sind aus Großbritannien, Dänemark, den Niederlanden und Schweden bekannt - es sind jeweils Reisende aus Deutschland.

