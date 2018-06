Los Angeles (dpa) - Die kanadische Country-Sängerin Shania Twain (45) wird in Hollywood mit einem Stern geehrt. Am 2. Juni soll der Star auf dem berühmten Bürgersteig «Walk of Fame» seine Plakette enthüllen. Nach Angaben der Veranstalter erhält Twain die 2442. Sternenplakette.

Die Sängerin wurde in den 90er Jahren mit dem Album «The Woman In Me» berühmt. Allein in den USA setzte sie über 12 Millionen Exemplare ab. Inzwischen hat die mehrfache Grammy-Preisträgerin mehr als 57 Millionen Alben verkauft. Sie produzierte Hitsongs wie «Forever And For Always», «That Don't Impress Me Much», «Man! I Feel Like A Woman!» und «I'm Gonna Getcha Good». Seit Jahresbeginn ist Twain mit dem Schweizer Manager Frédéric Thiébaud verheiratet. Sie gaben sich am Neujahrstag auf der Karibikinsel Puerto Rico das Jawort. Twains Ehe mit dem Musikproduzenten Robert Lange war in die Brüche gegangen, als der sich mit ihrer besten Freundin einließ, die zu diesem Zeitpunkt noch mit Thiébaud verheiratet war. Die beiden betrogenen Ehepartner trösteten sich gegenseitig und fanden schließlich zueinander.