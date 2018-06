Offenbach (dpa) - Heute gibt es in der Osthälfte viel Sonne. Von Westen machen sich allerdings schon in den Vormittagsstunden erste Wolken bemerkbar. Zum Nachmittag muss verstärkt mit Schauern und teils kräftigen Gewittern gerechnet werden, die sich bis zum Abend etwa bis zur Mitte ausbreiten.

Es muss mit Starkregen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Im Osten bleibt es zunächst noch meist trocken und sonnig.

Die Tageshöchsttemperatur liegt in der Südhälfte zwischen 26 und 30 Grad, am Oberrhein lokal auch noch darüber. Im Norden Deutschlands werden zwischen 23 und 28 Grad erwartet. Direkt an der See bleibt es deutlich kühler. Der Wind weht außerhalb von Gewittern schwach bis mäßig und dreht von Südost auf West.