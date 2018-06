FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Freitag spürbar zugelegt und ist über die Marke von 1,42 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,4250 Dollar, nachdem sie am Vorabend noch auf bis zu 1,4070 Dollar gefallen war. Ein Dollar kostete zuletzt 0,7017 Euro. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagmittag auf 1,4168 (Mittwoch: 1,4069) Dollar festgesetzt.

Unterstützung erhielt der Euro zuletzt von enttäuschenden US-Konjunkturdaten. So hatte das amerikanische Handelsministerium am Donnerstag den schwachen Jahresauftakt der US-Wirtschaft bestätigt. Zudem fielen neue Zahlen vom Arbeitsmarkt schlecht aus. Der US-Notenbank Fed dürfte diese Entwicklung überhaupt nicht gefallen, gilt die Konjunktur- und Arbeitsmarktschwäche doch als Hauptgrund für ihre hoch-expansive Geldpolitik. "Die Fed wird noch lange warten, bis sie an eine Normalisierung ihrer Geldpolitik denkt", kommentierten die Experten von der Commerzbank.