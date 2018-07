Reus und Höwedes vor Debüt gegen Uruguay

Frankfurt (dpa) - Marco Reus und Benedikt Höwedes stehen vor ihrem Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft schon am Sonntag gegen Uruguay. Bundestrainer Joachim Löw will zwar in Sinsheim weitgehend seine Stammelf aufbieten, die sich für die folgenden EM-Qualifikationspartien in Österreich und Aserbaidschan einspielen soll. Er plane aber auch, «dass ich ihnen eine Chance gebe», sagte Löw zum Mönchengladbacher Reus und zum nachnominierten Schalker Höwedes. Reus allerdings ist nach Gladbachs erfolgreicher Bundesliga-Relegation noch angeschlagen.

WM-Kader: Mittag fehlt - Neid streicht Quintett

Düsseldorf (dpa) - Die Frauenfußball-WM in Deutschland findet ohne Weltmeisterin Anja Mittag statt. Neben der Stürmerin von Turbine Potsdam strich Bundestrainerin Silvia Neid am Freitag auch Josephine Henning (Potsdam), Sonja Fuss (Duisburg), Conny Pohlers (Frankfurt) und Torhüterin Lisa Weiß (Essen-Schönebeck) aus dem Kader der deutschen Nationalelf. «Wir haben uns die Wahl nicht leicht gemacht», sagte Neid, die die restliche Vorbereitung bis zum Eröffnungsspiel am 26. Juni gegen Kanada in Berlin mit dem endgültigen Aufgebot von 21 Spielerinnen angeht.

FIFA leitet Untersuchung gegen Blatter ein

Zürich (dpa) - Der Weltfußballverband FIFA leitet im Zusammenhang mit den Bestechungsvorwürfen um die WM-Vergabe 2022 nun auch eine Untersuchung gegen Präsident Joseph Blatter ein. Wie die FIFA am Freitag mitteilte, hat der Schweizer bis diesen Samstag (11.00 Uhr) Gelegenheit, zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen Stellung zu nehmen. Präsidentschaftskandidat Mohamed bin Hammam aus Katar hatte dem Amtsinhaber vorgeworfen, von angeblichen Zahlungen an FIFA-Mitglieder gewusst, aber nichts dagegen unternommen zu haben. Blatter wurde wie bin Hammam und drei weitere hochrangige Exekutiv-Mitglieder am Sonntag zur Anhörung vor die Ethikkommission der FIFA bestellt.

Früherer Volleyball-Bundestrainer Lee gestorben