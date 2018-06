Inhalt Seite 1 — Deutsche Bauern bleiben auf frischem Gemüse sitzen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf (dpa) - Die Nachfrage nach Gurken, Tomaten und Salat hat bei vielen deutschen Lebensmittelhändlern dramatisch nachgelassen. Vor allem im Norden Deutschlands bleiben auch die Bauern wegen der Angst vor den aggressiven EHEC-Keimen auf ihrer frischen Ware sitzen.

»Die Bauern trifft es enorm hart, wenn die Verbraucher für einige Tage auf das frische Gemüse verzichten», sagte Johannes Funke vom Bauernverband in Berlin. Der Branchenverband hofft, dass der Markt sich schnell normalisiert.

Aus Branchenkreisen im Lebensmittelhandel verlautete am Freitag, bei einigen großen Händlern sei die Nachfrage nach Gurken, Salat und Tomaten regelrecht eingebrochen. Verbraucher fragten das Verkaufspersonal verstärkt nach der Herkunft der Ware. Damit schlagen die Auswirkungen von EHEC auf den deutschen Lebensmittelhandel an den stärksten Verkaufstagen der Woche durch. Die wirtschaftlichen Schäden lässen sich noch nicht abschätzen.

Obwohl spanische Importgurken als ein Träger des gefährlichen Darmkeims EHEC identifiziert worden sind, bleiben viele Verbraucher auch bei deutschem Gemüse noch sehr skeptisch. In Niedersachsen waren Bauern bereits gezwungen, das geerntete Gemüse wegzuschmeißen. Andere ließen das Gemüse auf den Feldern und pflügten es unter, sagte Axel Boese von der Fachgruppe Gemüsebau Norddeutschland am Freitag in Bremen. Er fordert ein klares Statement von der Politik: «Es muss gesagt werden, dass deutsches Gemüse keimfrei ist.»

«Allein in Niedersachsen haben fünf Großabnehmer im Einzelhandel ihre Gemüsebestellungen storniert», erklärte Boese. Deutliche Absatzeinbrüche meldeten auch Bauern in Nordrhein-Westfalen. «Es geht da nicht um eine Kiste, es geht um ganze Lkw», sagte Bernhard Rüb, Sprecher der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen.

Die Erzeugergenossenschaft Landgard mit rund 700 Gemüsebetrieben am Niederrhein berichtete, der Absatz von Salat sei um 70 Prozent eingebrochen. Bei Tomaten und Gurken lagen die Rückgänge bei 25 Prozent. «Insgesamt lässt sich auch bei anderen Gemüseprodukten ein Rückgang von zehn Prozent feststellen», erklärte Landgard, die zu den bundesweit größten der Branche zählt.

Zum Teil bekamen die Bauern die Verunsicherung ihrer Kunden direkt zu spüren: «Ein Landwirt hat gestern keine einzige Tomate in seinem Hofladen verkauft», berichtete Peter Muß, Sprecher des Provinzialverbands Rheinischer Obst- und Gemüsebauern in Bonn. Viele Landwirte sind reine Spezialisten: Sie bauen im Treibhaus nur Tomaten oder Gurken an - entsprechend heftig trifft die Absatzkrise. «Für die Anbauer bricht zum Teil der Markt weg, und damit ist das Einkommen und die Existenz des Betriebes in Gefahr», beschrieb der Sprecher des Provinzialverbandes die Lage.