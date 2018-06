Washington (dpa) - Zum wahrscheinlich letzten Mal machen Astronauten eines amerikanischen Space Shuttle einen «Weltraumspaziergang». Zwei Besatzungsmitglieder der «Endeavour» haben am Morgen deutscher Zeit ihre Arbeiten an der Internationalen Raumstation ISS fortgesetzt. In rund sechseinhalb Stunden sollen die Astronauten einen Roboterarm verlängern. Im Juli ist der letzte geplante Flug eines Space Shuttle überhaupt. Außeneinsätze stehen dann aber nicht mehr auf dem Programm.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.