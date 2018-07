Deauville (dpa) - US-Präsident Barack Obama und sein französischer Amtskollege Nicolas Sarkozy sind immer noch vom Militäreinsatz in Libyen überzeugt. Obama sagte am Rande des G8-Gipfels in Deauville, so lange Muammar al-Gaddafi an der Macht sei und auf Zivilisten schießen lasse, könne die Nato-Aktion nicht beendet werden. Sarkozy stimmte zu: Gaddafi müsse gehen, sagte er. Die Libyer hätten ein Recht auf Demokratie. Die Nato-Luftangriffe auf Libyen haben vor rund zwei Monaten begonnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.