Görges verpasst Achtelfinal-Einzug in Paris

Paris (dpa) - Julia Görges hat den erstmaligen Einzug ins Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers verpasst. Die 22 Jahre alte Tennisspielerin unterlag am Freitag bei den French Open in ihrem Drittrunden-Spiel der Französin Marion Bartoli 6:3, 2:6, 4:6. Damit ist in Paris von den deutschen Damen nur noch Andrea Petkovic im Wettbewerb.

Erstes Training ohne Podolski und Neuling Reus

Frankfurt/Main (dpa) - Ohne Lukas Podolski und Neuling Marco Reus hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Vorbereitung auf das Länderspiel am Sonntag gegen Uruguay eröffnet. Beide Akteure fehlten am Freitagabend beim ersten Training des DFB-Teams in Frankfurt. Die beiden angeschlagenen Akteure absolvierten nach DFB-Angaben ein individuelles Fitnessprogramm im Mannschaftsquartier. Podolski hat eine Blessur am Knöchel, Reus leidet an muskulären Problemen.

Oliver Kreuzer wird sportlicher Leiter des KSC

Karlsruhe (dpa) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat seinen früheren Spieler Oliver Kreuzer als neuen sportlichen Leiter verpflichtet. Der 45-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2013 mit einer Option. Der Kontrakt mit dem bisherigen Manager Arnold Trentl läuft am 30. Juni aus.

Erneuter Champions-League-Titel für Boll & Co.