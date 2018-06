Inhalt Seite 1 — Unfallopfer Pérez startet nicht - Vettel holt Pole Seite 2 Auf einer Seite lesen

Monte Carlo (dpa) - Sergio Pérez überstand einen Horrorcrash in Monte Carlo ohne schwere Verletzungen. Das Sauber-Team teilte mit, dass der Formel-1-Pilot nicht starten wird. Auch bei Sebastian Vettel herrschte trotz seiner ersten Pole Position in Monaco gedrückte Stimmung.

Ein Horrorunfall von Sergio Pérez hat Sebastian Vettels erste Pole Position in Monte Carlo zum Randthema gemacht. Der mexikanische Formel-1-Pilot krachte etwa zweieinhalb Minuten vor Ende der Qualifikation in eine Streckenbarriere. Nach rund zehn Minuten bargen ihn Rettungskräfte aus dem demolierten Rennwagen. Am Samstagabend gab das Sauber-Team bekannt, dass Pérez beim Großen Preis von Monaco nicht starten wird.

Sauber-Teamsprecher Hanspeter Brack hatte kurz nach dem schweren Unfall erste Entwarnung geben können: «Er ist bei Bewusstsein und spricht.» Teamchef Peter Sauber sagte: «So etwas belastet natürlich stark.» Das Team sei natürlich sehr erleichtert, dass Pérez «keine ernsthaften Verletzungen erlitten» habe.

Die Ärzte im Krankenhaus Princesse Grace stellten bei einer ersten Diagnose eine Gehirnerschütterung, aber keine Knochenbrüche fest. Der 21 Jahre alte Mittelamerikaner, der seine erste Grand-Prix-Saison bestreitet, verbringt die Nacht zur Beobachtung in der Klinik.

Saubers Technik-Direktor James Key sagte: «Für ein Team ist es immer ein Schock, einen Unfall dieser Dimension zu sehen.» Alle seien «unheimlich froh», dass Pérez nach Auskunft der Ärzte okay sei. Jetzt werde die Unfallursache untersucht. «Wir haben derzeit keinen Hinweis auf einen technischen Defekt des Autos», sagte Key.

«Am wichtigsten ist, dass Sergio okay ist. Wir wünschen ihm das Beste. Das wirft natürlich einen Schatten auf das Ergebnis, wenn man sieht, dass ein Kollege so einen Unfall hat», sagte Vettel, der sich nur zurückhaltend über seine souveräne Bestzeit auf dem 3,340 Kilometer langen Stadtkurs freute. Auch der Zweitschnellste Jenson Button kommentierte erleichtert, dass «Sergio okay ist und spricht». Der britische McLaren-Pilot erinnerte daran, dass er an dieser Stelle 2003 in einem BAR-Honda auch schwer verunglückt war.

Der Mexikaner Perez war direkt nach der Tunnelausfahrt mit etwa 290 Stundenkilometern zunächst in die Leitplanke gekracht. Danach konnte er seinen bereits beschädigten Boliden nicht mehr kontrollieren und prallte mit schätzungsweise 140 km/h mit der Seite in eine Barriere. Um sich zu schützen, griff er schon vor dem Einschlag mit beiden Händen an den Helm.