Paris (dpa) - Der Siegeszug von Andrea Petkovic in Paris geht weiter. Die derzeit beste deutsche Tennisspielerin gewann ihre Drittrundenpartie gegen die Australierin Jarmila Gajdosova mit 6:2, 4:6, 6:3 und steht damit erstmals in ihrer Karriere bei den French Open im Achtelfinale.

Die 23 Jahre alte Darmstädterin verwandelte nach 1:57 Stunden ihren zweiten Matchball. «Ich bin sehr stolz darauf, wie ich mich heute durchgebissen habe», meinte Petkovic nach ihrem hartumkämpften Sieg. «Im vergangenen Jahr hätte ich die Partie wahrscheinlich zu 60 oder 70 Prozent noch verloren.»

Die deutschen Hoffnungen ruhen wie schon bei den Australian Open in Melbourne im Januar auf Petkovic. Die deutsche Nummer eins präsentiert sich unweit des Eiffelturms weiter beeindruckend souverän und abgeklärt und kann angesichts des Ausscheidens zahlreicher Favoritinnen in diesem Jahr ganz weit kommen. «Natürlich ist jetzt viel möglich. Ich muss mich aber weiter auf mich selbst konzentrieren. Sobald ich auch nur einen Schritt weniger mache, kann ich auch ganz schnell raus sein», meinte Petkovic. Im Achtelfinale trifft sie auf die an Nummer 25 gesetzte Russin Maria Kirilenko, die die niederländische Clijsters-Bezwingerin Arantxa Rus klar mit 6:1, 6:1 besiegte.

Petkovic begann in der «Stierkampf-Arena» auf Court eins stark und nahm ihrer Gegnerin zum 3:1 den Aufschlag ab. Aggressiv und spielfreudig setzte die Hessin ihre an Nummer 24 gesetzte Gegnerin immer wieder unter Druck und entschied den ersten Durchgang nach gerade einmal 37 Minuten mit 6:2 für sich.

Auch im zweiten Abschnitt war Petkovic zunächst jederzeit der Boss auf dem Court. Doch nachdem sie beim Stand von 3:2 vier Breakbälle ungenutzt ließ und wenig später ihren eigenen Aufschlag abgab, kippte die Begegnung und Gajdosova schaffte den Satzausgleich.

Als Petkovic im dritten Satz auch gleich wieder ihr Service abgab, schien auch die letzte deutsche Tennis-Hoffnung auf der roten Asche von Paris zu platzen. Doch die Weltranglisten-Zwölfte kämpfte sich zurück, schaffte das entscheidende Break zum 5:3 und zog wie schon in Melbourne in die Runde der letzten 16 ein. Den anschließenden Moonwalk-Tanz hatte sich Petkovic redlich verdient. «Ich bin ruhig geblieben und habe auf meine Chance gewartet.»