Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Nachricht vom Tod deutscher Soldaten bei einem Anschlag in Nordafghanistan «schockiert und traurig» aufgenommen. Auch mit Blick auf die afghanischen Opfer sprach sie den Angehörigen ihr Mitgefühl aus und wünschte den Verletzten baldige Genesung.

«Dieser terroristische Anschlag zeigt eine mörderische Menschenverachtung», sagte sie in der in Berlin verbreiteten Erklärung. Merkel forderte eine gründliche Untersuchung durch die afghanischen Behörden, damit die Schuldigen so rasch wie möglich zur Rechenschaft gezogen werden können.