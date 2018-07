Seoul (dpa) - In einem Prozess gegen vier somalische Piraten hat ein Gericht in Südkorea in einem Fall eine lebenslängliche Haftstrafe wegen versuchten Mordes verhängt. Vier Monate nach ihrer Festnahme auf einem von ihnen gekaperten Schiff wurden die anderen Seeräuber zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Es war der erste Prozess in Südkorea gegen ausländische Piraten. Südkoreanische Marinesoldaten hatten am 21. Januar bei der gewaltsamen Befreiung der «Samho Jewelry» im Arabischen Meer acht Seeräuber getötet.

