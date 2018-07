Berlin (dpa) - Zehntausende Menschen wollen heute in 20 deutschen Städten für einen raschen Atomausstieg ohne Hintertüren demonstrieren. Allein in Berlin rechnen die Veranstalter mit 30 000 Teilnehmern. Zu dem Protest aufgerufen haben Umweltschutzinitiativen, Gewerkschaften und Parteien. Zugleich rückt die Entscheidung über den angepeilten Zeitpunkt des Atomausstiegs näher. Am Morgen kommt die von der Regierung eingesetzte Ethikkommission in Berlin zu ihrer abschließenden Sitzung zusammen.

