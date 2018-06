Berlin (dpa) - Vor dem Atomgipfel morgen im Kanzleramt verdichten sich die Hinweise, dass die Ethikkommission einen Ausstieg aus der Kernenergie binnen zehn Jahren empfehlen wird. Ein Jahrzehnt reiche aus, heißt es einer Kurzfassung des Abschlussberichts. Die Empfehlung kann heute noch verändert werden. Schon in vorherigen Entwürfen wurde als Ausstiegsdatum 2021 genannt. Kanzlerin Angela Merkel bekommt die Beratungsergebnisse am Abend oder morgen. Auf dieser Basis könnten beim Koalitionstreffen die Würfel in der Atomfrage fallen.

