Tokio (dpa) - Ein starker Taifun macht den Reparaturtrupps in der japanischen Atomruine Fukushima Sorgen. Die zerstörte Anlage sei nicht ausreichend auf heftige Regenfälle und starke Winde vorbereitet, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo. Der starke Taifun Songda nähert sich von der südlichen Inselprovinz Okinawa her. Der Atombetreiber Tepco hatte in den vergangenen Wochen Bindemittel um die Reaktoren gestreut, damit nicht radioaktiver Staub durch Wind und Regen aufgewirbelt wird. Einige Reaktoren klaffen jedoch offen.

