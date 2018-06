Berlin (dpa) - Die Zahl bestätigter EHEC-Todesfälle in Deutschland hat sich auf sechs verdoppelt. Mehrere Menschen schweben weiter in Lebensgefahr. Inzwischen schlossen spanische Behörden nach Auskunft der EU-Kommission vorübergehend zwei Betriebe in Almeria und Malaga. Sie sollen für die Verbreitung der mit EHEC-Keimen befallenen Gurken verantwortlich sein. In Deutschland sind viele Landwirte gezwungen, tonnenweise Gemüse wegzuwerfen - kaum jemand mag es noch kaufen.

