Bin Hammam zieht Kandidatur für FIFA-Wahl zurück

Zürich (dpa) - Mohamed bin Hammam hat seine Kandidatur für die Wahl zum FIFA-Präsidenten zurückgezogen. Das teilte der Chef der Asiatischen Fußball-Konföderation am Sonntag mit. Gegen den 61-Jährigen ermittelt die Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes wegen angeblicher Bestechung. Bin Hammam wollte auf dem FIFA-Kongress am kommenden Mittwoch gegen Amtsinhaber Joseph Blatter antreten. Blatter, bin Hammam und FIFA-Vizepräsident Jack Warner müssen am (heutigen) Sonntag vor der Ethikkommission des Verbandes in Zürich aussagen. Englische Medien belasteten bin Hammam und Warner mit neuen Enthüllungen schwer. Nach einem Bericht des «Telegraph» soll das Duo 25 FIFA-Funktionären aus der Karibik insgesamt eine Million Dollar angeboten haben zur Unterstützung bin Hammams bei der Präsidentenwahl.

UEFA-Boss Platini schließt FIFA-Kandidatur aus

London (dpa) - UEFA-Boss Michel Platini will vorerst nicht für das Präsidentenamt des Fußball-Weltverbandes FIFA kandidieren. Es sei «ausgeschlossen», dass er in die Wahl am Mittwoch in Zürich eingreife, sagte der Franzose der britischen BBC am Rande des Champions-League-Endspiels in London. Er wolle seine vierjährige Amtszeit als Präsident der Europäischen Fußball-Union (UEFA) erfüllen. «Wenn es eine Wahl gibt, wird der neue Präsident für vier Jahre gewählt. Wenn es keine Wahl gibt, wird es kompliziert, aber ich weiß nicht, was dann passiert», erklärte Platini und forderte zudem, dass die FIFA «sauber und gut» sein müsse.

Aus für Russin Swonarewa bei French Open

Paris (dpa) - Bei den French Open ist in Vera Swonarewa die nächste Favoritin ausgeschieden. Die russische Weltranglisten-Dritte verlor am Sonntag im Achtelfinale gegen ihre Landsfrau Anastasia Pawljutschenkowa mit 6:7 (4:7), 6:2, 2:6. Damit sind beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison die ersten drei Spielerinnen der Setzliste vorzeitig gescheitert. Zuvor waren bereits die Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki und die Belgierin Kim Clijsters, Nummer zwei der Welt, ausgeschieden.

Pütz im dritten Anlauf Präsident der Berufsboxer