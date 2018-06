New York (dpa) - Über eine baldige Hochzeit von Angelina Jolie und Brad Pitt wird heftig in den amerikanischen Medien spekuliert. Grund ist Pitt selbst, der einige Andeutungen in einem Interview gemacht hat.

«Die Kinder fragen nach einer Heirat», sagte er in einem Interview des Magazins «USA Weekend». «Es bedeutet ihnen mehr und mehr. Das ist also etwas, das wir im Blick behalten sollten.»

Der 47-Jährige ist seit sechs Jahren mit Angelina Jolie zusammen, die am Samstag 36 wird. Die beiden haben sechs Kinder, drei davon adoptiert. Das älteste, der aus Kambodscha angenommene Maddox Chivan, ist neun, die jüngsten, die Zwillinge Knox Léon und Vivienne Marcheline, werden im Juli drei Jahre alt.

Für Jolie wäre es die dritte Ehe, für Pitt die zweite. Beide hatten eigentlich erklärt, erst zu heiraten, wenn auch homosexuelle Paare in den USA heiraten dürfen.