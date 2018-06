Sydney (dpa) - Ein junger Pilot ist in Australien beim Fliegen bewusstlos geworden. Der Mann war allein in einem kleinen Trainingsflugzeug unterwegs. Die Maschine war über dem offenen Meer südlich von Adelaide, als der Pilot wieder zu sich kam, berichtete die Zeitung «Herald Sun». Er war völlig orientierungslos. Fluglotsen dirigierten die einmotorige Maschine zurück zum Flughafen. Der junge Mann absolvierte in Adelaide ein Ausbildungsprogramm der Emirate Airlines. Er wurde sofort suspendiert, berichtete die Zeitung.

