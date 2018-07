Berlin (dpa) - Angesichts des Atomausstiegs und der Energiewende wird in der Union der Ruf nach einem Energieministerium lauter. Die Energiepolitik werde viel zu oft zwischen Umwelt- und Wirtschaftsinteressen zerrieben, sagte der Energiekoordinator der Union, Thomas Bareiß der dpa in Berlin. Das müsse sich ändern. Derzeit gebe es keine Energiepolitik aus einem Guss, weil mehrere Ministerien unterschiedliche Positionen verträten. Deshalb brauche man die Bündelung der Aufgaben in einem Energieministerium.

