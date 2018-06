Zürich (dpa) - DFB-Präsident Theo Zwanziger hat in der FIFA-Affäre eine externe Untersuchungskommission gefordert. Es sei wichtig, dass man bei bestimmten Entscheidungen die Verantwortung auslagern könne, sagte Zwanziger der «Welt am Sonntag». Zudem attestierte der DFB-Boss der FIFA ein Imageproblem. FIFA-Präsident Joseph Blatter, der asiatische Verbandschef Mohamed bin Hammam und FIFA-Vizepräsident Jack Warner müssen heute vor der Ethikkommission in Zürich aussagen. Es geht um Vorwürfe der Bestechung. Bin Hammam hat seine Kandidatur für die FIFA-Präsidentenwahl inzwischen überraschend zurückgezogen.

