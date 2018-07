Kabul (dpa) - Die beiden bei dem Anschlag in Nordafghanistan getöteten deutschen Soldaten kamen aus Rheinland-Pfalz und aus Hannover. Das teilte die Bundeswehr auf ihrer Homepage mit. Isaf-Kommandeur David Petraeus ist inzwischen nach Masar-i-Scharif gereist. Er will dort mit dem verwundeten deutschen General Markus Kneip zusammentreffen. Bei dem Anschlag am Sitz des Gouverneurs von Tachar in der Provinzhauptstadt Talokan waren auch fünf deutsche Soldaten verwundet worden, darunter Kneip. Auch hochrangige Afghanen kamen ums Leben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.